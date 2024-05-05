В таможенной службе добавили, что на таможенном посту "Ужгород автомобильный" – также временно прекращается оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств. Пока неизвестно, когда завершится ремонт стационарной системы.

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Вышел из строя сканер

В таможенной службе сообщили, что на словацком пукте пропуска "Вишне Немецкое" вышел из строя сканер, что и стало причиной приостановления приема к таможенному оформлению грузовика.

Там также отметили, что с украинской стороны границы – на таможенном посту "Ужгород автомобильный" – также приостановили оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств.

​Обратите внимание! Согласно действующей технологии таможенного оформления Словакии все транспортные средства, которые следуют на их территорию с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне.

Пока неизвестно, когда завершат ремонт стационарной системы, поэтому просим перевозчиков учесть данную ситуацию и по возможности использовать для пересечения границы другие пункты пропуска,

– отмечают в таможенной службе.

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