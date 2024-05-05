В таможенной службе добавили, что на таможенном посту "Ужгород автомобильный" – также временно прекращается оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств. Пока неизвестно, когда завершится ремонт стационарной системы.
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Вышел из строя сканер
В таможенной службе сообщили, что на словацком пукте пропуска "Вишне Немецкое" вышел из строя сканер, что и стало причиной приостановления приема к таможенному оформлению грузовика.
Там также отметили, что с украинской стороны границы – на таможенном посту "Ужгород автомобильный" – также приостановили оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств.
Пока неизвестно, когда завершат ремонт стационарной системы, поэтому просим перевозчиков учесть данную ситуацию и по возможности использовать для пересечения границы другие пункты пропуска,
– отмечают в таможенной службе.
Польша деблокировала границу с Украиной: что известно
- Польские протестующие в ночь на 29 апреля открыли все КПП с Украиной. Переговоры с польской стороной были нелегкими, однако принесли результат. Об этом сообщил министр агрополитики Николай Сольский.
По словам чиновника, хотя и поляки разблокировали границу, переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем. Сольский уточнил, что стороны договорились ежемесячно обмениваться цифрами по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию.
Вскоре, 7 мая состоится очередная встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши, на которой обсудят условия сотрудничества летом.