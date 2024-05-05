У митній службі додали, що на митному посту "Ужгород автомобільний" – також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів. Наразі невідомо, коли завершиться ремонт стаціонарної системи.
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Вийшов із ладу сканер
У митній службі повідомили, що на словацькому пукту пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов із ладу сканер, що і стало причиною призупинення прийому до митного оформлення вантажівки.
Там також зазначили, що з українського боку кордону – на митному посту "Ужгород автомобільний" – також призупинили оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.
Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску,
– зазначають у митній службі.
Польща деблокувала кордон з Україною: що відомо
- Польські протестувальники у ніч проти 29 квітня відкрили усі КПП з Україною. Переговори із польською стороною були нелегкими, однак принесли результат. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський.
За словами чиновника, хоча й поляки розблокували кордон, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі. Сольський уточнив, що сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.
Незабаром, 7 травня відбудеться чергова зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі, на якій обговорять умови співпраці влітку.