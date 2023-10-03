Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в парламентские выборы: в Москве переводят стрелки

МИД Словакии возмущен словами начальника российской разведки Сергея Нарышкина. Ведомство уже вызвало посла России. Как на это отреагировали в Москве.

По сути, Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики после высказываний Нарышкина о парламентских выборах вызвало посла России. Об этом рассказывают на официальной странице ведомства в соцсетях.

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Словакия выразила протест против высказываний

Слова Нарышкина буквально подвергают сомнению, что в Словакии провели честные выборы.

Мы считаем подобную намеренно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством в наш избирательный процесс,

– отмечают в заявлении.

Также в ведомстве призвали Россию, чтобы она прекратила распространять дезинформацию о Словакии. Ведь такие шаги Кремля усугубляют отношения между странами, а также противоречат принципам международных отношений.

Как на это отреагировали в России

Ответ появился на странице посольства России в Словакии в Фейсбуке. В заявлении разбрасываются обвинениями в сторону словацкого ведомства. Мол, ее упреки "искусственно выстроены". В посольстве утверждают, что Россия якобы не вмешивается во внутренние дела других стран.

Жаль, что в Братиславе предпринимаются шаги по дальнейшему ухудшению некогда дружеских отношений между нашими странами, уже находящимися в глубоком кризисе, и что антироссийская "карточка" играет во внутриполитическую игру,

– отмечают в посольстве.

Что заявил Нарышкин

28 сентября на официальном сайте службы внешней разведки России появилось заявление Сергея Нарышкина. В нем говорится, что якобы администрация Джо Байдена "усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии".

Он не прекращал нести бред. Нарышкин убежден, что Вашингтон не хочет, чтобы в Европе появился еще один "национально ориентированный Виктор Орбан". И именно поэтому США якобы направили распоряжение своим союзникам в ЕС, чтобы они "провели целенаправленную работу" для достижения определенных результатов голосования.

С учетом этих реалий предстоящие выборы в Словакии вряд ли можно воспринимать как демократическое и свободное от внешнего влияния волеизъявления народа,

– отметил Нарышкин.

Обратим внимание, что 1 октября стало известно о победе на парламентских выборах в Словакии оппозиционной партии экс-премьера Роберта Фицо. Заметим, что он категорически против того, чтобы Украине оказывали военную поддержку.

Собственно, Роберт Фицо занимается транслированием русской пропаганды. Он заявил, что Владимир Путин якобы начал полномасштабное вторжение из-за "украинских нацистов и фашистов".