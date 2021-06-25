Словакия уменьшит пенсии сторонникам коммунистического режима

Словакия уменьшит пенсии гражданам, которые были сторонниками чехословацкого коммунистического режима. Соответствующий закон приняли в парламенте 23 июня.

Закон об отмене льгот представителей коммунизма одобрило большинство депутатов. В соответствующий список попали около 5 тысяч человек.

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Размер пенсии будет определен таким образом, чтобы, за некоторыми исключениями, не учитывался трудовой стаж за выполнение так называемой политической функции для государства в период коммунизма. В то же время даже после этого пенсии не должны опускаться ниже установленного минимального размера.

В словацком парламенте, по информации издания, отметили, что пенсионное обеспечение соответствующих лиц значительно выше среднего. В то же время у людей, ставших жертвами репрессий тоталитарного режима – наоборот, очень низкое.

Кто может попасть под действие закона

Список людей, на которых будет распространяться закон, должен создать Институт памяти нации – учреждение руководит документами силовиков от коммунистического режима в частности.

"Закон повлияет на пенсии, которые получали бывшие члены парламента и члены правительства в коммунистической Чехословакии, бывшие члены коммунистической тайной полиции StB, некоторые бывшие сотрудники службы безопасности или члены и сотрудники Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии", – говорится в статье.