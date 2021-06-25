Закон про вилучення пільг із представників комунізму схвалила більшість депутатів. У відповідний список може потрапили приблизно 5 тисяч осіб.

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Розмір пенсії буде визначений у такий спосіб, щоб, за деякими винятками, не враховувався трудовий стаж за виконання так званої політичної функції для держави в період комунізму. Водночас навіть після цього пенсії не повинні опускатися нижче встановленого мінімального розміру.

У словацькому парламенті, за інформацією видання, зазначили, що пенсійне забезпечення відповідних осіб значно вище середнього. Водночас у людей, що стали жертвами репресій тоталітарного режиму – навпаки, дуже низьке.

Хто може потрапити під дію закону

Список людей, на яких поширюватиметься закон, повинен створити Інститут пам'яті нації – установа керує документами силовиків від комуністичного режиму зокрема.

"Закон вплине на пенсії, які отримували: колишні члени парламенту та члени уряду в комуністичній Чехословаччині, колишні члени комуністичної таємної поліції StB, деякі колишні співробітники служби безпеки або члени та співробітники Центрального комітету Комуністичної партії Чехословаччини", – мовиться у статті.