Известно, что его введут на 90 дней. О локдауне же было объявлено еще раньше – он начнет действовать с полночи четверга, 25 ноября.

Также интересно Почему Польша не рассматривает новый локдаун, несмотря на рекордные показатели COVID-19

Чрезвычайная ситуация в Словакии

Правительство Словакии объявило о введении чрезвычайного положения в стране на 90 дней – из-за угрожающих темпов распространения коронавируса.

Обратите внимание: среди прочего, вместе с введением такого состояния, власть будет иметь право вводить комендантский час. Также с 25 ноября в стране будет действовать локдаун.

Пока известно, что словакам будет позволено выходить на улицу для:

Посещения врача или вакцинации.

Покупок в магазинах, поездок на работу, в школу или детский сад.

А также выгул домашних животных в радиусе 500 метров от дома.

Однако кабинет министров Словакии пересмотрит ситуацию через 10 дней. И тогда решит, нужно ли продолжать действие ограничений – но только для вакцинированных или выздоровевших за прошедшие 180 дней.