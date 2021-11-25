Наразі відомо, що його введуть на 90 днів. Про локдаун же було оголошено ще раніше – він почне діяти з півночі четверга, 25 листопада.

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Надзвичайна ситуація у Словаччині

Уряд Словаччини оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні на 90 днів – через загрозливі темпи поширення коронавірусу.

Зверніть увагу: серед іншого разом із запровадженням такого стану влада матиме право вводити комендантську годину. Також з 25 листопада у країні діятиме локдаун.

Наразі відомо, що словакам буде дозволено виходити на вулицю для:

Відвідування лікаря чи вакцинації.

Покупок у магазинах, поїздок на роботу, до школи або дитячого садочку.

А також вигулювання домашніх тварин в радіусі 500 метрів від дому.

А проте кабінет міністрів Словаччини перегляне ситуацію через 10 днів. І тоді вирішить, чи потрібно продовжувати дію обмежень – але тільки для вакцинованих або тих, хто одужав упродовж минулих 180 днів.

Локдауни в листопаді запроваджують або планують запровадити також у: