Словакия высылает сразу 35 российских дипломатов: их действия противоречат Венской конвенции

Словакия станет одной из стран, высылающих российских дипломатов. Оттуда отправятся домой сразу 35 работников посольства России.

Для уведомления об этом решении посла России 30 марта вызвали в Министерство иностранных дел и европейских дел Словакии. Это было сделано в форме вручения дипломатической ноты.

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Не проявила заинтересованности в корректной деятельности

Важно то, что это выведение из страны касается не конкретных людей. В дипломатическом учреждении страны-агрессора снизили максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, что противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям развития партнерства с Российской Федерацией,

– отметили в МИД Словакии.

Также в сообщении добавили, что были предыдущие выслания российских дипломатов в течение 2 лет. Но при этом отметили, что российская дипломатическая миссия "не проявила интереса к корректной деятельности на нашей территории".

Сколько дипломатов выдворили другие страны:

Бельгия – 21;

Нидерланды – 17;

Северная Македония – 5;

Ирландия – 4;

Чехия – 1.

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