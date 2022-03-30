Словакия высылает сразу 35 российских дипломатов: их действия противоречат Венской конвенции
Источник:МИД Словакии
Словакия станет одной из стран, высылающих российских дипломатов. Оттуда отправятся домой сразу 35 работников посольства России.
Для уведомления об этом решении посла России 30 марта вызвали в Министерство иностранных дел и европейских дел Словакии. Это было сделано в форме вручения дипломатической ноты.
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Не проявила заинтересованности в корректной деятельности
Важно то, что это выведение из страны касается не конкретных людей. В дипломатическом учреждении страны-агрессора снизили максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, что противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям развития партнерства с Российской Федерацией,
– отметили в МИД Словакии.
Также в сообщении добавили, что были предыдущие выслания российских дипломатов в течение 2 лет. Но при этом отметили, что российская дипломатическая миссия "не проявила интереса к корректной деятельности на нашей территории".
Сколько дипломатов выдворили другие страны:
- Бельгия – 21;
- Нидерланды – 17;
- Северная Македония – 5;
- Ирландия – 4;
- Чехия – 1.
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