Словакии пришлось временно закрывать 2 аэропорта: что стало причиной

Аэропорты Кошице и Попрад в Словакии были временно закрыты из-за сообщения о возможной взрывчатке.

В воскресенье утром, 1 сентября, после сообщения об угрозе взрыва словацкие аэропорты Кошице и Попрад прекратили работу. Однако, по информации местных СМИ, после тщательной проверки обоих аэропортов их работа была восстановлена.

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Словацкие аэропорты временно не работали

Во время эвакуации были проведены пиротехнические проверки терминалов и административных помещений. Из-за этого рейсы были задержаны. Однако после мер безопасности аэропорты возобновили работу и готовность обслуживать пассажиров без задержек.

После поступления сообщения о бомбовой угрозе были эвакуированы люди в терминале аэропорта Кошице. Уже завершена пиротехническая проверка. Рейс в Лондон, запланирован на 09:55, может подвергнуться задержке,

– сообщало руководство Кошицкого аэропорта.

Аэропорт в Попраде также информировал о задержке рейсов из-за сообщения о бомбе.

Уважаемые пассажиры, в связи с сообщением о бомбе, аэропорт Попрад-Татры был временно закрыт. Пассажиры эвакуированы, продолжается проверка терминалов и административных помещений.

Руководство аэропорта поблагодарило спасательным службам за быструю реакцию и тщательную проверку, а также пассажиров за терпение. Несмотря на фальшивую тревогу, соответствующими сообщениями не стоит пренебрегать.

В то же время в пресс-службе аэропорта Попрад-Татры отметили, что виновники, которые сообщили о фейковом минировании, должны осознавать последствия своих действий. Даже если они считают, что шутили, это не освобождает их от ответственности.