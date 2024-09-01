У неділю зранку, 1 вересня, після повідомлення про загрозу вибуху словацькі аеропорти Кошице та Попрад припинили роботу. Однак, за інформацією місцевих ЗМІ, після ретельної перевірки обох аеропортів їхню роботу було відновлено.

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Словацькі аеропорти тимчасово не працювали

Під час евакуації було проведено піротехнічні перевірки терміналів та адміністративних приміщень. Через це рейси були затримані. Однак після безпекових заходів аеропорти відновили роботу та готовність обслуговувати пасажирів без затримок.

Після надходження повідомлення про бомбову загрозу було евакуйовано людей у терміналі аеропорту Кошице. Уже завершено піротехнічну перевірку. Рейс до Лондона, запланований на 09:55, може зазнати затримки,

– повідомляло керівництво кошицького аеропорту.

Аеропорт у Попраді також інформував про затримку рейсів через повідомлення про бомбу.

Шановні пасажири, у зв'язку з повідомленням про бомбу, аеропорт Попрад-Татри був тимчасово закритий. Пасажири евакуйовані, триває перевірка терміналів та адміністративних приміщень.

Керівництво аеропорту подякувало рятувальним службам за швидку реакцію та ретельну перевірку, а також пасажирам за терпіння. Попри фальшиву тривогу, відповідними повідомленнями не варто нехтувати.

Водночас в пресслужбі аеропорту Попрад-Татри наголосили, що винуватці, які повідомили про фейкове мінування, повинні усвідомлювати наслідки своїх дій. Навіть якщо вони вважають, що жартували, це не звільняє їх від відповідальності.