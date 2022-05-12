В Словении прогремел взрыв на химическом предприятии: много пострадавших

Утром 12 мая на химическом заводе Словении в городе Кочевье прогремел мощный взрыв.

Уже известно, что в результате взрыва на заводе Melamin пострадали более двадцати человек. Власти города призывают жителей оставаться дома и закрыть все окна.

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По данным гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий, пожар на 10:30 утра удалось ликвидировать.

Пожар на химическом предприятии в Словении: видео с последствиями взрыва

Одна из самых больших больниц Словении активировала протокол инцидента с массовыми жертвами, а двух пострадавших с завода уже доставили в эту больницу.

По информации местных СМИ, взрыв был настолько мощным, что почувствовали его люди в соседних зданиях.

Сейчас на месте инцидента находятся машины скорой помощи, главную дорогу в Кочевье, где расположен завод, закрыли.

Худший промышленный пожар в истории Словении

В Службе гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщают, что на месте работают пожарно-спасательные и медицинские подразделения, а также мобильное подразделение экологической лаборатории. К спасению был привлечен вертолет.

Добавим, что завод Melamin, где прогремел взрыв, классифицируется как объект большего риска для окружающей среды в соответствии с экологическим законодательством. Компания Melamin – один из крупнейших работодателей региона, занимающийся изготовлением смолы для лакокрасочных материалов деревообрабатывающей, строительной и текстильной промышленности.

Учитывая количество пострадавших в результате инцидента, СМИ называют сегодняшний промышленный пожар наихудшим в истории Словении.

С 1995 года было зафиксировано 17 промышленных пожаров, которые в основном приводили только к материальному ущербу.

В Киеве 12 мая вспыхнул большой пожар

В столице в ночь на 12 мая в здании бывшего кинотеатра "Тампере" вспыхнул большой пожар. Пока неизвестно, почему произошло возгорание.

Первые сообщения о пожаре на территории кинотеатра появились в местных телеграм-каналах около полуночи. На видео было видно, что огонь охватил практически все здание, а люди связывали возгорание с вероятным горением торфяников возле Киева.

По состоянию на 4 часа утра не было сообщений о пожаре ни от Киевской ОВА, ни от регионального управления ГСЧС. В то же время в СМИ обнародовали фото, на которых видно, что спасатели прибыли на место происшествия и начали тушение.

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