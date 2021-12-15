Словения обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Словения согласилась поддержать вступление Украины в Европейский союз. Соответствующую декларацию подписали премьер Словении Янез Янша и президент Владимир Зеленский.

Лидеры определили основные приоритеты сотрудничества двух стран. Согласно декларации, Украина имеет право подать заявку на членство в ЕС, если будет следовать ценностям договора Евросоюза.

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Украина достигла прогресса

Декларация отмечает значительный прогресс Украины в имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Также документ подчеркивает то, что наше государство настроено продолжать реформы.

Словения пообещала поддерживать усилия Украины, в частности, в реформе децентрализации. Президент Владимир Зеленский поблагодарил страну за ее поддержку.

Кто еще поддерживает вступление Украины в ЕС

8 декабря Хорватия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Владимир Зеленский сообщал об этом после встречи с премьер-министром страны Андреем Пленковичем.

Страны "Люблинского треугольника" подписали документы о поддержке вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. Говорится и о поддержке Крымской платформы, совместной борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда также подписали совместную двустороннюю Декларацию о европейской перспективе Украины.

Лидеры Украины и Словакии во время климатического саммита ООН в Глазго подписали совместную декларацию о европейских перспективах нашей страны. В Офисе Президента надеются, что круг сторонников вступления Украины в ЕС расширится.

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