Словения передаст Украине оборудование для разминирования освобожденных территорий

Словения будет помогать Украине с разминированием освобожденных от захватчиков территорий. Это подтвердил министр иностранных дел Словении Таня Файон, которая 27 июля посетила Киевскую область.

Словения предоставит нам оборудование для разминирования. Об этом на совместном брифинге рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.

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О чем договорились

В целом Словения будет активно участвовать в восстановлении Украины. Уже есть первые проекты по городам-побратимам. В частности, в Харькове. Речь идет о восстановлении общественного транспорта и Харьковского института протезирования.

Украинские и словенские органы в сфере кибербезопасности подписали меморандум о взаимопонимании. Это усилит защиту от российских хакеров.



Таня Файон посетила Ирпень / Фото Киевской ОВА

Кроме того, говорили о поддержке Украины на пути в ЕС, противодействии энергетическому шантажу россии и усилению санкций.

Если смотреть на Словению, размер ее экономики и сравнить ее с помощью, которую эта страна предоставила Украине, мы только тогда можем осознать, насколько много эта страна сделала для нас,

– заметил Кулеба.

Визит Файон: что известно

Министр иностранных дел Словении Таня Файон посетила Ирпень. Она была поражена масштабами разрушений города.



Министр была поражена масштабами разрушений / Фото Киевской ОВА

Также дипломат встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Политик рассказал, что Словения готовит новый пакет помощи для Украины и готова к началу новых программ, в частности, по реабилитации пострадавших от войны украинцев.

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