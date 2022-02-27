Словения и Польша требуют у ЕС дополнительных санкций против России

Премьер-министр Словении Янез Янша и его польский коллега Матеуш Моравецкий призвали Европейский совет принять "быстрые и смелые решения". По их словам, решения о санкциях недостаточно, саммит ЕС должен "идти гораздо дальше".

Президент Украины Владимир Зеленский и его польские и литовские коллеги Анджей Дуда и Гитанас Наусед встретились еще в среду, 23 февраля.

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После этого Зеленский, Дуда и Науседа также призвали другие европейские страны "принять решительные и дальновидные шаги" в ответ на действия России.

"Ответ должен включать скорейшее введение мощного пакета санкций против Российской Федерации, включая меры, направленные на "Северный поток-2", – говорится в декларации.