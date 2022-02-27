Президент України Володимир Зеленський та його польські та литовські колеги Анджей Дуда та Гітанас Науседа зустрілися ще в середу, 23 лютого.

Після цього Зеленський, Дуда і Науседа також закликали інші європейські країни "вжити рішучих і далекосяжних кроків" у відповідь на дії Росії.

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"Відповідь має включати швидке введення потужного пакета санкцій проти Російської Федерації, включаючи заходи, спрямовані на "Північний потік-2", – йдеться у декларації.