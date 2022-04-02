Словно свиньи: появилось видео, как россияне жили в оккупированной Буче

Украинские защитники 31 марта освободили Бучу на Киевщине от российских оккупантов. В сети появилось видео, где видно, как захватчики жили в городе.

Внешний вид российских военных часто вызывает или смех, или отвращение. Мародерство, которое для оккупантов привычное дело, не оставляет никаких шансов для уважения к ним.

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Как оккупанты жили в Буче

Поэтому то, какие условия создают для себя российские захватчики во временно оккупированных городах и селах Украины, тоже может многое рассказать о них.

В частности, в сети показали, как жили россияне в Буче, пока их оттуда не прогнали. Видео сняли в подвале школы, в которой проживали захватчики. Там все грязное и много мусора. Более того – россияне спали совсем близко к месту, которое сделали своим туалетом.

Условия, в которых жили российские оккупанты: смотрите видео

Напомним, Бучу, что в Киевской области, украинские защитники освободили 31 марта. Однако российские войска осуществили минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта. Поэтому возвращаться туда еще рано.

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