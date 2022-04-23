Слово новое, а поступки – как 80 лет назад, – Зеленский говорит, что о "рашизме" будет знать весь мир

Владимир Зеленский сообщил, что украинцы не сдадутся. Мы это доказали не пустыми словами или призывами, а каждым шагом в бою против России.

Президент Украины отметил, что действия России – это нацизм. Ведь все, что они делали – убивали, пытали, совершали насилие в отношении маленьких детей, насиловали. Это даже не проявление, а это и есть настоящий нацизм. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала Рада.

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Владимир Зеленский рассказал, что российское государство будет иметь в книгах и истории такое слово, которое все повторяют и в Украине, и в Европе, – рашизм.

Слово новое, а поступки такие же, какие были 80 лет назад в Европе. Потому что за все эти 80 лет, если вы проанализируете, на нашем континенте таких варварств просто не было,

– сообщил Владимир Зеленский.

"Рашизм – это понятие, которое будет в исторических книгах, в условных Википедиях и на уроках", – добавил Зеленский.

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