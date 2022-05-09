Слово "рашизм" предложили внести в Оксфордский и Кембридский словари

Украинские активисты предлагают внести слово "рашизм" в Оксфордский и Кембридский словарей. Это слово ярко описывает российский режим, начавший кровавую войну против Украины.

Группа киевских креативщиков и коммуникационников подала официальные заявки и обращения в Оксфордский и Кембридский словарей английского языка. Их просят внести в словарь новое слово, описывающее "новый фашизм", сообщает 24 канал.

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О рашизме есть статья в Википедии

Активисты отмечают, что слово "рашизм" сейчас активно используют украинские СМИ и политики, в частности, президент Владимир Зеленский. Теперь даже это слово используют иностранные СМИ.

О "рашизме" говорили еще в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Однако после 24 февраля 2022 года это слово, описывающее преступную русскую идеологию, стало очень популярным.

Теперь о рашизме есть даже целая статья на Википедии, которая переведена на 24 языка мира. В ней описаны основные идеи рашизма и предпосылки возникновения. Статья содержит много ссылок на источники. Активисты отмечают, что, гордясь победой над нацизмом, Россия фактически стала возрождением преступного режима.

Сейчас мы, украинцы, предлагаем внести в официальные словари английского языка, который является главным языком интернационального общения, слово "рашизм", чтобы называть идеологию и властный российский режим, который начал войну и совершал военные преступления в Украине, Грузии, Чечне и Сирии,

– отмечают активисты.

Такие же письма с просьбами внести официально слово "рашизм" в словари, отправят украинским институтам и иностранным союзам журналистов. Активисты просят активно использовать это слово, чтобы аудитория понимала масштабы этого явления.

Поддержать инициативу достаточно просто и это может сделать каждый желающий, используя хештеги, используя хештеги #BrandNewFascism #Rashism #Ruscism.

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