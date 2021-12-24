Сложная бюрократическая процедура, – политик о попытке встать на воинский учет

Минобороны расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет. Однако встать на учет не так уж и легко.

Об этом в эфире 24 канала рассказала политик и нардеп VIII созыва Виктория Войцицкая. Она попыталась получить воинский учет.

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Какие документы нужно с собой принести

По словам Войцицкой, она самостоятельно решила пойти в военкомат по месту регистрации. Сначала посмотрела на сайте, где он расположен, какие документы нужно с собой принести и часы работы. "Выяснилось, что берут документы только 2 дня в неделю", – добавила она.

Немножко сложная бюрократическая процедура, но оно на самом деле звучит так, как будет на практике. Я в этом уверена,

– подчеркнула политик.

Войцицкая объяснила, что на самом деле нужно было иметь с собой копии всех документов. Говорится про:

свидетельство о рождении детей (если есть);

свидетельство о браке (если есть);

диплом о высшем образовании;

идентификационный код;

паспорт.

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"Из-за того, что у меня не было копий документов меня вежливо попросили подготовить соответствующий пакет документов и принести в следующий раз, когда будет он готов", – пояснила она.

Политик отметила, что после подачи документов комиссия рассматривает, направлять ли на медосмотр. После этого уже решают, ставить ли на учет.

Войцицкая сказала, что ее сначала спросили, где она была раньше. "Я говорю:" нигде не была. Я впервые встала на учет. У меня нет звания, не заканчивала военную кафедру", – поделилась политик.

У человека, находившегося на входе, был маленький ступор. Был вопрос: "А для чего вы тогда пришли сюда?",

– вспомнила она.

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