Где на фронте сложная ситуация для российских и украинских сил: военная сводка от Свитана

В Крынках на левом берегу у россиян очень плохое положение. Им сложно выполнять задачи, ведь у нас выше правый берег. Соответственно работает наша артиллерия, авиация, ПВО, беспилотники.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Какова ситуация на левом берегу

Он отметил, что нашим частям, которые на левом берегу, – очень тяжело. Надо понимать, что там очень сложная ситуация.

Для россиян она не простая из-за большого плеча поставки военной амуниции. Однако и для нас тоже очень сложная ситуация, ведь плацдарм до сих пор тактический,

– объяснил Роман Свитан.

По его словам, было бы гораздо проще, если бы был оперативный плацдарм. Тогда, например, можно перебросить тяжелую технику или артиллерию на левый берег.

Ситуация на фронте / Скриншот из видео

"Это пока не происходит, потому что расширять плацдарм до оперативного нужно только под движение дальше для наступательных действий, для форсирования или для продвижения в сторону Крыма. Без авиации – это невозможно. Именно поэтому этот плацдарм на левом берегу очень тяжелый и для нас", – отметил военный эксперт.

Атака "Шахедами"

В ночь на 16 апреля 2024 года россияне атаковали Украину 9 "Шахедами". Все они были уничтожены мобильными огневыми группами.

Роман Свитан объяснил, что количество зависит от целей. Сейчас у врага проводятся определенные мероприятия по разведке и корректировке. Здесь целый процесс, а не просто запустить полсотни беспилотников в воздух.

Нужна указанная цель – а с этим у россиян сейчас проблемы. Работает наша контрразведка, работают внутри силовые структуры, которые не дают россиянам прицелиться.

Без указанной цели нет смысла работать. Именно поэтому они пытаются использовать то количество беспилотников под те цели, которые разведаны,

– подчеркнул военный эксперт.

"9 беспилотников шло – все были уничтожены. Причем мобильными группами. Это очень важно, что не использовалась ни одна ракета, не поднимали самолетов", – добавил Свитан.

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