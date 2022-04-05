Сложно найти военное преступление, которое бы оккупанты не совершили на Киевщине, – Зеленский

Владимир Зеленский 5 апреля выступил в Совбезе ООН. Украинский лидер рассказал о военных преступлениях, которые Россия совершила в Киевской области.

Зеленский рассказал, что 4 апреля вернулся из Буча. Его на днях освободили от войск России, сообщает 24 канал.

Заметьте Зеленский выступает в Совбезе ООН

Сложно найти военное преступление, которое оккупанты не совершили бы там. Российские военные разыскали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашему государству. Они расстреливали женщин за дверью домов, когда подходили и просто звали того, кто жив,

– заявил президент.

Украинский лидер сообщил, что оккупанты убивали целые семьи: взрослых и детей. Их тела враг пытался сжечь. Людей убивали выстрелами в затылок или в глаз после пыток.

Украинцев бросали в колодцы, чтобы они там погибли, страдая. Танками раздавливали автомобили с гражданскими людьми. Людям отрубали конечности, перерезали горла. Родителей убивали на глазах у их детей.

"Им отрывали язык только потому, что не слышали то, что хотели услышать", – рассказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул: это делает постоянный член Совбеза ООН.

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