Зеленський розповів, що 4 квітня повернувся з міста Буча. Його днями звільнили від військ Росії, повідомляє 24 канал.

Зауважте Зеленський виступає у Раді безпеки ООН

Складно знайти воєнний злочин, який окупанти не вчинили б там. Російські військові розшукали і цілеспрямовано вбивали кожного, хто служив нашій державі. Вони розстрілювали жінок за дверима будинків, коли підходили й просто кликали того, хто є живий,

– заявив президент.

Український лідер повідомив, що окупанти вбивали цілі родини: дорослих та дітей. Їхні тіла ворог намагався спалити.

На вулицях та у квартирах місцевих жителів після катувань вбивали пострілами у потилицю або в око. Українців кидали у криниці, аби вони там загинули, страждаючи. Танками розчавлювали автомобілі з цивільними людьми. Людям відрубували кінцівки, перерізали горла. Батьків вбивали на очах у їхніх дітей.

"Їм відривали язик лише тому, що не чули того, що хотіли почути", – розповів Зеленський.

Український лідер наголосив: це робить постійний член Ради безпеки ООН.

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