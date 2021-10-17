"Сложно строить диалог": в Кремле снова пожаловались на Зеленского
Источник:ТАСС
В Кремле заявили, что Владимиру Путину сложно выстраивать диалог с Владимиром Зеленским. Поэтому он якобы и не общается с украинским президентом лично.
Именно поэтому якобы Путин отдельно общается с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель. В свою очередь, они отдельно разговаривают с Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков убеждает, мол, Путин отвечает за свои слова.
Он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно,
- сказал пресс-секретарь.
Путин не собирается в ближайшее время встречаться с Зеленским
Песков также заявил, что встреча Зеленского и Путина в ближайшее время маловероятна. В России вменяют Украине "неправильность действий". Мол, Киев выходит из минских соглашений.
По словам Пескова, встрече препятствует законопроект о переходном периоде.
Что известно о встрече Зеленского и Путина
- Зеленский хотел лично встретиться с Путиным давно. Украинский президент в апреле предложил организовать встречу на Донбассе. Но Путин отказался. Он пригласил Зеленского в Москву.
- В Трускавце 3 октября президент Зеленский снова сказал, что готов провести встречу с Путиным, потому что переговоры могут быть результативными.
- Впоследствии глава государства поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи.