В случае нападения России украинцы будут надеяться на США и Польшу: опрос
Более 50% украинцев уверены, если Россия пойдет в открытое наступление, Украину поддержат Соединенные Штаты Америки. Меньше трети убеждены, что на помощь придет Польша.
Источник:24 канал
Среди других стран, которые могут поддержать Украину, украинцы называют Канаду. Об этом свидетельствует опрос украинской исследовательской компании Gradus Research.
Кстати Более 50% украинцев думают, что Россия стягивает войска к границе для устрашения: опрос
Результаты опроса
- США – 55%,
- Польша – 27%,
- Канада – 24%.
Более того, 20% опрошенных думают, что Украину не поддержит ни одна из стран.
Как эти страны реагировали на обострение у границы
- Когда Россия начала активно стягивать войска к границе, США заявили, что поддержат Украину, если будет наступление агрессора. Америка даже привела войска в Европе в максимальную готовность.
- Кроме того, комиссия по иностранным делам сената Польши 21 апреля приняла резолюцию об Украине, в которой осудила агрессивные действия России вблизи границы.
- Канада на фоне обострения советовала своим авиакомпаниям быть осмотрительными в полетах над Украиной.
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