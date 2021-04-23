Более 50% украинцев уверены, если Россия пойдет в открытое наступление, Украину поддержат Соединенные Штаты Америки. Меньше трети убеждены, что на помощь придет Польша.

Среди других стран, которые могут поддержать Украину, украинцы называют Канаду. Об этом свидетельствует опрос украинской исследовательской компании Gradus Research. Кстати Более 50% украинцев думают, что Россия стягивает войска к границе для устрашения: опрос Результаты опроса США – 55%,

Польша – 27%,

Канада – 24%. Более того, 20% опрошенных думают, что Украину не поддержит ни одна из стран. Обратите внимание! Исследование было проведено методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения опроса: 14 апреля 2021 года, выборка: 1000 респондентов. Как эти страны реагировали на обострение у границы Когда Россия начала активно стягивать войска к границе, США заявили, что поддержат Украину, если будет наступление агрессора. Америка даже привела войска в Европе в максимальную готовность.

Кроме того, комиссия по иностранным делам сената Польши 21 апреля приняла резолюцию об Украине, в которой осудила агрессивные действия России вблизи границы.

Канада на фоне обострения советовала своим авиакомпаниям быть осмотрительными в полетах над Украиной.