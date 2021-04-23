Понад 50% українців впевнені, якщо Росія піде у відкритий наступ, Україну підтримають Сполучені Штати Америки. Менше ніж третина переконані, що на допомогу прийде Польща.

Серед інших країн, які можуть підтримати Україну, українці називають Канаду. Про це свідчить опитування української дослідницької компанії Gradus Research. До речі Понад 50% українців думають, що Росія стягує війська до кордону для залякування: опитування Результати опитування США - 55%,

Польща - 27%,

Канада - 24%. Ба більше, 20% опитаних думають, що Україну не підтримає жодна з країн. Зверніть увагу! Дослідження було проведене методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення опитування: 14 квітня 2021 року, вибірка: 1000 респондентів. Як ці країн реагували на загострення біля кордону Коли Росія почала активно стягувати війська до кордону, США заявили, що підтримають Україну, якщо буде наступ агресора. Америка навіть привела війська в Європі у максимальну готовність.

Крім того, комісія щодо закордонних справ сенату Польщі 21 квітня ухвалила резолюцію про Україну, у якій засудила агресивні дії Росії поблизу кордону.

Канада на тлі загострення радила своїм авіакомпаніям буди обачними у польотах над Україною.