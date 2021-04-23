У разі нападу Росії українці сподіватимуться на США та Польщу: опитування
Понад 50% українців впевнені, якщо Росія піде у відкритий наступ, Україну підтримають Сполучені Штати Америки. Менше ніж третина переконані, що на допомогу прийде Польща.
Джерело:24 канал
Серед інших країн, які можуть підтримати Україну, українці називають Канаду. Про це свідчить опитування української дослідницької компанії Gradus Research.
До речі Понад 50% українців думають, що Росія стягує війська до кордону для залякування: опитування
Результати опитування
- США - 55%,
- Польща - 27%,
- Канада - 24%.
Ба більше, 20% опитаних думають, що Україну не підтримає жодна з країн.
Як ці країн реагували на загострення біля кордону
- Коли Росія почала активно стягувати війська до кордону, США заявили, що підтримають Україну, якщо буде наступ агресора. Америка навіть привела війська в Європі у максимальну готовність.
- Крім того, комісія щодо закордонних справ сенату Польщі 21 квітня ухвалила резолюцію про Україну, у якій засудила агресивні дії Росії поблизу кордону.
- Канада на тлі загострення радила своїм авіакомпаніям буди обачними у польотах над Україною.
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