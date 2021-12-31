Россия может нанести авиаудары по Украине, вторжение – менее вероятно, – СМИ

В Соединенных Штатах считают, что вероятнее всего Россия может нанести точечные авиаудары по территории Украины. Аналитики не исключают обстрелов с воздуха по военным и инфраструктурным объектам.

Исследовательница американской НКО Rand Дара Массикот заявила, что страна-агрессор может привлечь крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться".

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Эксперт из Штатов также отметила, что Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы.

Полномасштабное вторжение – второй сценарий

Кроме этого, Дара Массикот озвучила еще один сценарий развития событий – полномасштабное вторжение.

Однако исследовательница американской НКО Rand такой вариант назвала маловероятным, потому что для этого России понадобится больше военнослужащих, многие могут погибнуть.

Угроза вторжения России: что известно

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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По информации Алексея Данилова, возле границ Украины не прослеживают существенный рост числа российских военных, поэтому он