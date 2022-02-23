В случае необходимости мгновенно примем военное положение, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что военное положение в Украине будет принято мгновенно. В то же время такого приказа нет.

Соответствующее заявление Данилов сделал на брифинге 23 февраля, сообщает 24 канал. Секретарь СНБО заверил, что за последние 2 – 3 дня в России принимают какие-то акты и подписывают какие-то документы относительно нашей территории. В то же время страна-оккупант не имеет никакого права.

Обратите внимание СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране

В случае необходимости это состояние (военное – 24 канал) будет принято мгновенно. Пока такого решения нет. Но мы готовы к любым вещам,

– заверил Данилов.

Данилов о военном положении: смотрите видео

СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение

СНБО обратился в Верховную Раду с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донбасса и Луганщины. Это происходит на фоне обострения на Донбассе.

Данилов подчеркнул, что эти меры нужны, чтобы в стране было спокойствие, чтобы работала экономика.

"Наша армия готова к отпору"

Данилов заверил, что Украина ясно осознает все риски со стороны России.

ВСУ готовы давать отпор врагу.

В то же время власти делают все возможное, чтобы никакой атаки не было.

Брифинг Данилова: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!