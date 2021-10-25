На случай полномасштабной войны: США отправили истребители к границам с Россией

Военно-воздушные силы США отправили истребители F-16 на небольшую базу вблизи границ с Россией. Американцы второй раз за год рассредоточили боевые самолеты для защиты от возможных атак россиян.

В мае 2021 года в рамках учений Agile Combat Employment на главную базу Пентагона на Аляске – в Анкориджи – вернулись истребители F-22. Эти воздушные судна и F-16 помогут защитить пункты дислокации военных на случай атаки баллистическими и крылатыми ракетами.

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Во время упомянутых военных учений отрабатывали "легенду" полномасштабной войны с Россией. Американские самолеты смогут отразить бомбардировки, если будут расположены на большем количестве небольших взлетно-посадочных полос.

Стратегия США

К примеру, база King Salmon расположена в 300 милях от базы Elmendorf-Richardson. Недавно ВВС США протестировали полет двух F-16, которых отправили с базы Eielson возле города Фэйрбэнкс к авиабазе Eareckson на острове Шемия.

Небольшой остров расположен в 200 милях от российского побережья. Тамошняя авиабаза – ближайшая к России и считается самым отдаленным стратегическим форпостом США.

Американские военные уверены, что авиабаза на Шемии – это идеальная позиция для перехвата российских ударов по Аляске. По прогнозам, в России может не хватить ракет, чтобы перекрыть все места с истребителями США.

Мир готовится противостоять российской агрессии: что известно

В Североатлантическом альянсе не исключают, что Россия может напасть одновременно с нескольких направлений. Участники НАТО планируют согласовать план по защите от потенциального нападения россиян.

В то же время в Кремле решили прекратить работу своего представительства при НАТО в Брюсселе и закрыть Информбюро Альянса в Москве. Такие действия стали ответом на отзыв 8 российских представителей.

Российские политики также впали в истерику из-за возможного вступления Украины в НАТО. В Кремле заявили, что это может навредить России.

18 октября начались военные учения "Стойкий полдень", или Steadfast Noon. В них принимают участие 14 стран-участниц НАТО, которые отрабатывают маневры на случай ядерной войны.