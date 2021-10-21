Соответствующую стратегию 21 октября должны согласовать Министры обороны стран НАТО. Новый план должен защитить страны НАТО от нападения России одновременно в нескольких направлениях.

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НАТО планирует согласовать новый генеральный план по защите от нападения России

Цель новой стратегия НАТО – подготовится к любой одновременной атаке России в регионах Балтийского и Черного моря, которая может включать ядерное оружие, взлом компьютерных сетей и атаки из космоса,

– говорится в сообщении.

Кроме того, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что документ будет признавать угрозы 21 века и как с ними бороться.

Высокопоставленные лица заявили, что "Концепция сдерживания и обороны евроатлантического региона" и стратегический план ее реализации необходимы, потому что Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников по блоку НАТО.

В частности вспомнили о концентрации войск России на границе с Украиной, которая была самой большой с 2014 года.

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