Соответствующую стратегию 21 октября должны согласовать Министры обороны стран НАТО. Новый план должен защитить страны НАТО от нападения России одновременно в нескольких направлениях.
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НАТО планирует согласовать новый генеральный план по защите от нападения России
Цель новой стратегия НАТО – подготовится к любой одновременной атаке России в регионах Балтийского и Черного моря, которая может включать ядерное оружие, взлом компьютерных сетей и атаки из космоса,
– говорится в сообщении.
Кроме того, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что документ будет признавать угрозы 21 века и как с ними бороться.
Высокопоставленные лица заявили, что "Концепция сдерживания и обороны евроатлантического региона" и стратегический план ее реализации необходимы, потому что Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников по блоку НАТО.
В частности вспомнили о концентрации войск России на границе с Украиной, которая была самой большой с 2014 года.
Последние новости касательно НАТО и России
- 19 октября во время визита в Украину глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вопрос о вступлении в НАТО Украина может решать без всякого внешнеполитического влияния. Другая страна, включая Россию, не может препятствовать украинским стремлениям присоединиться к Альянсу.
- Перед тем в российском МИД заявили, что вступление Украины в НАТО якобы приведет к эскалации конфликта на Донбассе.
- Кроме того, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 18 октября заявил, что Россия с 1 ноября прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также страна закроет информационное бюро НАТО в Москве.
- Перед тем, 6 октября, НАТО сообщило, что высылает 8 российских дипломатов при Альянсе. Как сообщило НАТО, эти люди занимались шпионажем в пользу России.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что все эти люди работали на российскую разведку.