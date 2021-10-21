Відповідну стратегію 21 жовтня мають узгодити Міністри оборони країн НАТО. Новий план має захистити країни НАТО від нападу Росії одночасно у кількох напрямках.
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НАТО планують узгодити новий генеральний план щодо захисту від нападу Росії
Нова стратегія НАТО має на меті підготуватися до будь-якої одночасної атаки Росії в регіонах Балтійського та Чорного моря, яка може включати ядерну зброю, злом комп'ютерних мереж та атаки з Космосу,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес розповів, що документ визнаватиме загрози 21 століття та як з ними боротись.
Високопоставлені особи заявили, що "Концепція стримування і оборони в євроатлантичному регіоні" та стратегічний план її реалізації необхідні, бо Росія розробляє сучасні системи озброєнь і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників по блоку НАТО.
Зокрема пригадали про концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, яка була найбільшою з 2014 року.
Останні новини щодо НАТО та Росії
- 19 жовтня під час візиту в Україну глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що питання про вступ в НАТО Україна може розв'язувати без жодного зовнішньополітичного впливу. Інша країна, зокрема Росія, не може перешкоджати українським прагненням доєднатися до Альянсу.
- Перед тим у російському МЗС заявили, що вступ України в НАТО нібито призведе до ескалації конфлікту на Донбасі.
- Окрім того, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 18 жовтня заявив, що Росія з 1 листопада припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Також країна закриє інформаційне бюро Альянсу в Москві.
- Перед тим, 6 жовтня, НАТО повідомило, що висилає 8 російських дипломатів при Альянсі. Як повідомило НАТО, ці люди займалися шпигунством на користь Росії.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що усі ці люди працювали на російську розвідку.