Відповідну стратегію 21 жовтня мають узгодити Міністри оборони країн НАТО. Новий план має захистити країни НАТО від нападу Росії одночасно у кількох напрямках.

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НАТО планують узгодити новий генеральний план щодо захисту від нападу Росії

Нова стратегія НАТО має на меті підготуватися до будь-якої одночасної атаки Росії в регіонах Балтійського та Чорного моря, яка може включати ядерну зброю, злом комп'ютерних мереж та атаки з Космосу,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес розповів, що документ визнаватиме загрози 21 століття та як з ними боротись.

Високопоставлені особи заявили, що "Концепція стримування і оборони в євроатлантичному регіоні" та стратегічний план її реалізації необхідні, бо Росія розробляє сучасні системи озброєнь і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників по блоку НАТО.

Зокрема пригадали про концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, яка була найбільшою з 2014 року.

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