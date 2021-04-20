Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році. Багато із цих підрозділів українцям знайомі через участь у захопленні Криму та війні на Донбасі.

Росія активно стягує до кордонів з Україною та окупованого Криму військову техніку та особовий склад. Російське міністерство оборони не приховує, що перевіряє бойову готовність своїх збройних сил. Однак запевняє, що все це – виключно у рамках навчань.

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Україна та її західні партнери версію про навчання сприймають обережно та говорять про можливі сценарії подальшого розвитку події. Варіанти коливаються від підготовки чергового нападу росіян на Україну до спроби Кремля шантажувати США ймовірністю нової війни.

За пересуванням російських військ вздовж кордонів уважно стежать всі. Є припущення, що про справжню мету цієї активності розповість президент Росії під час свого звернення до Федеральних Зборів 21 квітня.

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Все, що відомо про російські підрозділи, які стягують до України, читайте у нашому матеріалі.

Які підрозділи були біля кордонів України?

Із 2016 року в Західному і Південному військових округах Росії біля українських кордонів створили три нові мотострілецькі дивізії: 144-ту біля Смоленську, 3-тя у Валуйках та 150-та у Новочеркаську.

Всі вони, за даними українського Генштабу, по суті призначені для ведення швидких наступальних дій. У 2014 році бійці цього з’єднання засвітились у боях під Луганськом.

144-ту мотострілецьку дивізію сформували у рамках оголошеної Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу "протидії нарощуванню сил НАТО біля російських кордонів". Планувалось, що дивізія нараховуватиме приблизно 6000 осіб. З них 3600 — офіцери та військовослужбовці-контрактники. По факту її приблизна чисельність складає 10-12 тисяч осіб.

3-тю мотострілецьку дивізію створили вже у пострадянську добу у якості дивізії "нового взірця".

Обидва вони входять до складу 20-тої загальновійськової армії. Ще кілька років тому Генштаб України пояснював, що у разі повномасштабного наступу Росії, саме угрупування стане першим ударним ешелоном на північно-східному напрямку України.

Також окремо варто зауважити, що до складу 20-ї загальновійськової армії входить 448-а окрема ракетна бригада, яка має на озброєнні 448-ї оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер".

Україні представники 20-ї загальновійськової армії добре знайомі – її офіцери неодноразово були помічені серед бойовиків на окупованій частині Донбасу. Підрозділ 53-ї бригади, яка входить до складу цього угруповання, за версією розслідувачів Bellingcat, у 2014 році збив під Донецьком літак Boeing 777 "Малайзійських авіаліній". Командувача 20-ї армії у 2014 році Олександра Чайко розслідувачі вважають одним з тих, хто несе відповідальність за цю трагедію.

150-та мотострілецька дивізія почала формуватися наприкінці 2014 року. Також як підрозділ, які чинитиме опір "бригадам натівського зразка". З серпня 2019 року для постійної дислокації підрозділів цього угруповання почали будувати військову базу у 60 км від кордону з Україною.

Командування дивізії також відзначалось у боях на Донбасі. Як повідомляли аналітики InformNapalm, екскомандир дивізії генерал-майор Петро Болгарєв у 2015-2016 роках був командиром 4-ї бригади 2-го армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ на Донбасі. Управління цими військами здійснював генеральний штаб ЗС РФ через центр територіальних військ Південного військового округу.

За даними російських ЗМІ це формування має унікальну структуру, представлену двома мотострілковими і двома танковими полками. Укомплектоване воно повністю новою технікою. Втім, у 2019 році аналітики InformNapalm відзначали, що ключова проблема дивізії – "недокомплект солдатів і контрактників, набір військовослужбовців без відповідної підготовки, досвіду і з нульовою мотивацією". Відтак, попри концентрацію потужної техніки, в історіях про страшну міць 150-й дивізії тоді вбачали більше бравади, ніж реальних бойових можливостей.

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У 2020 році українська розвідка заявляла, що загальна потужність російських військ та підрозділів контрольованих Росією бойовиків становить:

87 тисяч осіб;

1100 танків;

2500 бойових броньованих машин;

1170 самохідних гаубиць та гаубиць;

400 реактивних систем залпового вогню;

18 оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Розташування військ Росії біля України у 2020 році/ Інфографіка 24 каналу

Які ще підрозділи Росія перекинула ближче до України?

До східних кордонів – 74-у мотострілецьку бригаду.

Українцям цей підрозділ також знайомий. Його військовослужбовці у 2014 році брали участь в операціях під час захоплення Росією Криму, у боях під Луганськом. Техніку підрозділу фіксували під час боїв за Луганський аеропорт, Краснодон, та у районі боїв за Іловайськ. Взимку 2014—2015 року контрактники 74-ї бригади воювали на Донбасі під прикриттям батальйону ЛНР "Хулігани".

До окупованого Криму – 56-у десантно-штурмову бригаду. ЇЇ з Камишина перекинуто до Феодосії. За словами журналіста Юрія Бутусова, це ударне формування нового типу: воно озброєне важкою бронетехнікою, і, попри назву, є фактично посиленою мотострілецькою бригадою високої бойової готовності.

Крім того, до Джанкою перекинули десантників із 76-ої дивізії із Пскова. Цих десантників в Україні знають як тих, хто отримав від Росії державні нагороди за захоплення Криму.

Та як псковський десант, анонімно похований після боїв на Донбасі. Коли у 2014 році Україна встановила особи загиблих у боях російських військовослужбовців, російське командування заявило, що це – провокації, а у псковській десантно-штурмовій дивізії "всі живі й здорові". Втім, коли загиблих десантників ховали під Псковом, вінок від дивізії на їхніх могилах журналісти все ж зафіксували.

Скільки загалом російських військових є біля кордону з Україною?

Близько 100 тисяч.

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Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Росія, за його даними, сконцентрувала понад 100 тисяч своїх військових на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Розслідувачі кажуть, Росія точно стягнула понад 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та окупованого Криму.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов прогнозував, що до 20 квітня кількість особового складу на кордонах з Україною збільшиться до 110 тисяч осіб.

Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що після того, як до росіян прибули додаткові сили, загальна чисельність військових РФ біля українських кордонів – 103 тисячі 200 осіб.

Що це означає?

Що зараз на кордонах з Україною сконцентровано багато російських військових.

З якою метою та чи надовго – ніхто поки що не знає.

Боятись їх не варто. Але потрібно пам'ятати, що вони там є і що таку кількість сил до кордону просто так не стягують – це занадто дорого. Тому ймовірність ескалації бойових дій існує постійно. Войовничі наміри щодо України не змінюються.

Крім того, що росіяни нас лякають, вони відпрацьовують тактику перекидання військ у повній бригадної комплектації на великі відстані. Це – відпрацювання і теж досвід,

– пояснив 24 каналу речник розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

За його словами, чи осядуть біля кордонів усі нещодавно перекинуті туди підрозділи, чи це дійсно лише тимчасова акція для шантажу та залякування України, поки що прогнозувати важко.

Я точно скажу, що вони осіли, коли дружини їхніх офіцерів почнуть шукати там роботу. Поки ми цього не бачимо. Тому схильні думати, що це шантаж нашої країни,

– додав він.

При цьому він також наголосив, що розслаблятись все одно не варто, оскільки російські війська на українському кордоні є не лише в районі Донбасу.

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"До Криму засилали флотські підрозділи. В Джанкой відправили псковську бригаду ВДВ, до Феодосії - камишинську. Не потрібно забувати про Південний військовий округ – Міллерово, ростовські товариші. Плюс, є російські війська у Придністров'ї. Там – мінімум 4 тисячі осіб. Нещодавно в Придністров'ї теж почали брязкати зброєю, проводити навчання та перекидати озброєння. Ну, і російські війська у Білорусі. Не забувайте про цей напрямок", – пояснив він.