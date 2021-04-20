Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году. Многие из этих подразделений украинцам знакомы по участию в захвате Крыма и войне на Донбассе.

Россия активно стягивает к границам с Украиной и в оккупированный Крым военную технику и личный состав. Российское министерство обороны не скрывает, что проверяет боевую готовность своих вооруженных сил. Однако уверяет, что все это – исключительно в рамках учений.

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Украина и ее западные партнеры версию об учениях воспринимают осторожно и говорят о возможных сценариях дальнейшего развития события. Варианты колеблются от подготовки очередного нападения россиян на Украину до попытки Кремля шантажировать США вероятностью новой войны.

За передвижением российских войск вдоль границ внимательно следят все. Есть предположение, что об истинной цели этой активности расскажет президент России во время своего обращения к Федеральному Собранию 21 апреля.

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Все, что известно о российских подразделениях, которые стягивают в Украину, читайте в нашем материале.

Какие подразделения были у границ Украины?

С 2016 года в Западном и Южном военных округах России возле украинских границ создали три новых мотострелковых дивизии: 144-ю возле Смоленска, 3-я в Валуйках и 150-я в Новочеркасске.

Все они, по данным украинского Генштаба, по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий. В 2014 году бойцы этого соединения засветились в боях под Луганском.

144-ю мотострелковую дивизию сформировали в рамках объявленного министром обороны РФ Сергеем Шойгу "противодействия наращиванию сил НАТО возле российских границ". Планировалось, что дивизия будет насчитывать примерно 6 тысяч человек. Из них 3600 – офицеры и военнослужащие-контрактники. По факту ее приблизительная численность составляет 10-12 тысяч человек.

3-ю мотострелковую дивизию создали уже в постсоветское время в качестве дивизии "нового образца".

Оба они входят в состав 20-й общевойсковой армии. Еще несколько лет назад Генштаб Украины объяснял, что в случае полномасштабного наступления России, именно группировка станет первым ударным эшелоном на северо-восточном направлении Украины.

Также отдельно стоит отметить, что в состав 20-й общевойсковой армии входит 448-ая отдельная ракетная бригада, имеющая на вооружении 448-й оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер".

Украине представители 20-й общевойсковой армии хорошо знакомы – ее офицеры неоднократно замечены среди боевиков на оккупированной части Донбасса. Подразделение 53-й бригады, которая входит в состав этой группировки, по версии расследователей Bellingcat, в 2014 году сбило под Донецком самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Командующего 20-й армии в 2014 году Александра Чайко расследователи считают одним из тех, кто несет ответственность за эту трагедию.

150-я мотострелковая дивизия начала формироваться в конце 2014 года. Также как подразделение, которые будет оказывать сопротивление "бригадам натовского образца". С августа 2019 года для постоянной дислокации подразделений этой группировки начали строить военную базу в 60 км от границы с Украиной.

Командование дивизии также отмечалось в боях на Донбассе. Как сообщали аналитики InformNapalm, экс-командир дивизии генерал-майор Петр Болгарев в 2015-2016 годах был командиром 4-й бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск на Донбассе. Управление этими войсками осуществлял генеральный штаб ВС РФ через центр территориальных войск Южного военного округа.

По данным российских СМИ это формирование имеет уникальную структуру, представленную двумя мотострелковыми и двумя танковыми полками. Укомплектовано оно полностью новой техникой. Впрочем, в 2019 году аналитики InformNapalm отмечали, что ключевая проблема дивизии – "недокомплект солдат и контрактников, набор военнослужащих без соответствующей подготовки, опыта и с нулевой мотивацией". Поэтому, несмотря на концентрацию мощной техники, в историях о страшной мощи 150-й дивизии тогда видели больше бравады, чем реальных боевых возможностей.

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В 2020 году украинская разведка заявляла, что общая мощность российских войск и подразделений контролируемых Россией боевиков составляет:

87 тысяч человек;

1100 танков;

2500 боевых бронированных машин;

1170 самоходных гаубиц и гаубиц;

400 реактивных систем залпового огня;

18 оперативно-тактических ракетных комплексов.

Расположение войск России возле Украины в 2020 году / Инфографика 24 канала

Какие еще подразделения Россия перебросила ближе к Украине?

К восточной границе – 74-ю мотострелковую бригаду.

Украинцам это подразделение также знакомо. Его военнослужащие в 2014 году участвовали в операциях во время захвата Россией Крыма, в боях под Луганском. Технику подразделения фиксировали во время боев за Луганский аэропорт, Краснодон, и в районе боев за Иловайск. Зимой 2014-2015 года контрактники 74-й бригады воевали на Донбассе под прикрытием батальона ЛНР "Хулиганы".

В оккупированный Крыму – 56-ю десантно-штурмовую бригаду. Ее из Камышина перебросили в Феодосию. По словам журналиста Юрия Бутусова, это ударное формирование нового типа: оно вооружено тяжелой бронетехникой, и, несмотря на название, фактически представляет из себя усиленную мотострелковую бригаду высокой боевой готовности.

Кроме того, в Джанкой перебросили десантников из 76-ой дивизии из Пскова. Этих десантников в Украине знают как тех, кто получил от России государственные награды за захват Крыма.

И как псковский десант, анонимно похороненный после боев на Донбассе. Когда в 2014 году Украина установила личности погибших в боях российских военнослужащих, российское командование заявило, что это – провокации, а в псковской десантно-штурмовой дивизии "все живы и здоровы". Впрочем, когда погибших десантников хоронили под Псковом, венок от дивизии на их могилах журналисты все же зафиксировали.

Сколько всего российских военных возле границы с Украиной?

Около 100 тысяч.

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Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель сообщил, что Россия, по его данным, сконцентрировала более 100 тысяч своих военных на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Расследователи говорят, Россия точно стянула более 80 тысяч военных к восточной границе с Украиной и в оккупированный Крым.

Начальник Главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов прогнозировал, что до 20 апреля количество личного состава на границах с Украиной увеличится до 110 тысяч человек.

Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что после того, как к россиянам прибыли дополнительные силы, общая численность военных РФ возле украинских границ – 103 тысячи 200 человек.

Что это значит?

Что сейчас на границах с Украиной сконцентрировано много российских военных.

С какой целью и надолго ли – никто пока не знает.

Бояться их не стоит. Но нужно помнить, что они там есть и такое количество сил к границе просто так не стягивают – это слишком дорого. Поэтому вероятность эскалации боевых действий существует постоянно. Воинственные намерения в отношении Украины не меняются.

Кроме того, что россияне нас пугают, они отрабатывают тактику переброски войск в полной бригадной комплектации на большие расстояния. Это – отработка и тоже опыт,

– объяснил 24 канала представитель разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его словам, осядут ли возле границ все недавно переброшенные туда подразделения, или это действительно лишь временная акция для шантажа и запугивания Украины, пока прогнозировать трудно.

Я точно скажу, что они осели, когда жены их офицеров начнут искать там работу. Пока мы этого не видим. Поэтому склонны думать, что это шантаж нашей страны,

– добавил он.

При этом он также отметил, что расслабляться все равно не стоит, так как российские войска на украинской границе есть не только в районе Донбасса.

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"В Крым заслали флотские подразделения. В Джанкой отправили псковскую бригаду ВДВ, в Феодосию – камышинскую. Не нужно забывать о Южном военном округе – Миллерово, ростовские товарищи. Плюс, есть российские войска в Приднестровье. Там – минимум 4000 человек. Недавно в Приднестровье тоже начали бряцать оружием, проводить учения и перебрасывать вооружение. Ну, и российские войска в Беларуси. Не забывайте об этом направлении", – объяснил он.