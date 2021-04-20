Владимир Путин 21 апреля произнесет ежегодное послание Федеральному Собранию. Президент России может затронуть тему войны на Донбассе и политической ситуации в Беларуси.

Об этом рассказал российский адвокат Марк Фейгин. И добавил, пока распространяется немало прогнозов относительно того, о чем будет это послание Путина парламенту.

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О чем может быть послание Путина Федеральному Собранию

"Говорить об Украине он будет точно. Я думаю, что-то будет сказано именно в сторону войны", – считает Марк Фейгин.

Впрочем правозащитник не уверен, что Путин во время этого объявит об открытом наступлении на Украину.

Он также отметил, что 22 апреля состоится заседание Совета Федераций. И пока является загадкой, попросит ли глава Кремля одобрить действия правительства относительно начала агрессивных действий против нашей страны.

Обратите внимание! Российский публицист Андрей Пионтковский в интервью 24 каналу подчеркнул, что Совет Федераций не принимает никаких законов. Но этот орган играет существенную роль в таких вопросах, как объявление войны.

По мнению Марка Фейгина, одной из тем послания Путина может быть и ситуация в Беларуси. К тому же через 2 дня после этого, 23 апреля, в Москву должен прибыть Александр Лукашенко.

Это тоже может стать предметом послания. Говорится о так называемом аншлюсе Беларуси (присоединение к России – 24 канал),

– прокомментировал российский адвокат.

И отметил, Путин может воспользоваться так называемой попыткой покушения на самопровозглашенного президента Беларуси, которому якобы помешало ФСБ России.

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