Путин может говорить об Украине и Беларуси – Фейгин о послании главы Кремля парламенту
Владимир Путин 21 апреля произнесет ежегодное послание Федеральному Собранию. Президент России может затронуть тему войны на Донбассе и политической ситуации в Беларуси.
Источник:24 канал
Об этом рассказал российский адвокат Марк Фейгин. И добавил, пока распространяется немало прогнозов относительно того, о чем будет это послание Путина парламенту.
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О чем может быть послание Путина Федеральному Собранию
"Говорить об Украине он будет точно. Я думаю, что-то будет сказано именно в сторону войны", – считает Марк Фейгин.
Впрочем правозащитник не уверен, что Путин во время этого объявит об открытом наступлении на Украину.
Он также отметил, что 22 апреля состоится заседание Совета Федераций. И пока является загадкой, попросит ли глава Кремля одобрить действия правительства относительно начала агрессивных действий против нашей страны.
По мнению Марка Фейгина, одной из тем послания Путина может быть и ситуация в Беларуси. К тому же через 2 дня после этого, 23 апреля, в Москву должен прибыть Александр Лукашенко.
Это тоже может стать предметом послания. Говорится о так называемом аншлюсе Беларуси (присоединение к России – 24 канал),
– прокомментировал российский адвокат.
И отметил, Путин может воспользоваться так называемой попыткой покушения на самопровозглашенного президента Беларуси, которому якобы помешало ФСБ России.
Фейгин назвал возможные темы послания Путина парламенту: видео
Лукашенко заявил о попытке покушения: что известно
- Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что на его семью якобы готовили покушение. Он обвиняет в этом спецслужбы США.
- Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, что его с сыновьями должны были похитить, а затем держать в одном из подвалов Гомеля.
- В России подтвердили слова Лукашенко. И заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые якобы планировали у себя в стране военный переворот. Мол, к этому должны были быть привлечены украинские националисты.
- В США и Польше уже ответили на обвинения Александра Лукашенко. В Госдепе США считают абсолютно ложным любое предположение о том, что американское правительство стояло за этим. Представители президента Польши также заявили, что страна не имела и не имеет намерений участвовать в покушении на Лукашенко.
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