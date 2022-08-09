Надежность экспертов вызывает определенные сомнения. Однако муртада путина леонид слуцкий рассказывает о "достаточно представительной миссии". Его заявления растянули российские СМИ, передает 24 канал.
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Кроме Никарагуа и КНДР "экспертов" собрали в Сербии и Италии. Сторонников кремлевской пропаганды обнаружили и во Франции и Германии. оккупанты говорят, мол, их "объективные выводы" помогут миру раскрыть глаза.
Привезли и Сигала
Также в Оленевку привезли актера американских боевиков Стивена Сигала. Он давно симпатизирует путинской политике, а также у российского паспорта. О его визите сообщал пропагандист соловьев. Правда, зачем там Сигал – захватчики не объяснили.
Убийство в Оленовке: что известно
- 30 июля в колонии в оккупированной Еленовке в Донецкой области россияне убили часть украинских военнопленных из "Азовстали".
- В результате теракта погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. В то же время в СМИ есть информация о 53 погибших.
- В разведке сообщили, что за теракт ответственны наемники из ППК "Вагнера" .
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили в Оленовке термобарическое оружие.
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