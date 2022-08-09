Надійність експертів викликає певні сумніви. Однак посіпака путіна леонід слуцький розповідає про "досить представницьку місію". Його заяви розтягнули російські ЗМІ, передає 24 канал.
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Крім Нікарагуа та КНДР, "експертів" позбирали у Сербії та Італії. Прихильників кремлівської пропаганди знайшли й у Франції та Німеччині. Окупанти кажуть, мовляв, їх "об'єктивні висновки" допоможуть світові розкрити очі.
Привезли і Сігала
Також в Оленівку привезли актора американських бойовиків Стівена Сігала. Він давно симпатизує путінській політиці, а також має російський паспорт. Про його візит повідомляв пропагандист соловйов. Щоправда, навіщо там Сігал – загарбники не пояснили.
Вбивство в Оленівці: що відомо
- 30 липня в колонії в окупованій Оленівці в Донецькій області росіяни вбили частину українських військовополонених з "Азовсталі".
- Внаслідок теракту загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Водночас у ЗМІ є інформація про 53 загиблих.
- У розвідці повідомили, що за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера".
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували в Оленівці термобаричну зброю.
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