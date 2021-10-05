"Слуга", которая хотела "валить из страны", не задекларировала более 4 миллионов

В декларации харьковского нардепа от "Слуги народа" Анны Колесник за 2020 год нашли неточности. Их сумма достигает 4,4 миллиона гривен.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало справку о результатах проверки декларации Колесник.

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НАПК говорит о лжи в декларации нардепа

НАПК установило, что Колесник указала недостоверный адрес квартиры в городе Лебедин Сумской области.

Политик не указала информацию о 25% нежилого помещения в Харькове, которым владеет с февраля 2013 года. Колесник же поясняет, что потеряла определенные документы, что "лишило возможности корректно заполнить декларацию за отчетный период".

Однако в агентстве отмечают, что сведения о недвижимости имеются в Государственном реестре вещных прав. Цена части помещения 31 декабря 2020 года достигала от 267,3 до 296,2 тысячи гривен.

Также Колесник не отметила квартиру в Киеве, которая находится у нее в пользовании. Стоимость – 1,6 миллиона гривен.

Про другую киевскую квартиру чиновница тоже смолчала. Она арендовала ее в 2019 – 2020 годах. При этом она получила компенсацию стоимости аренды.

Также Колесник не внесла в декларацию данные о мотоцикле "Хонда" 2014 года выпуска. Нардеп сказала, что продала его в мае 2017 года, но по состоянию на 31 декабря 2020 года не осуществили перерегистрацию.

НАПК увидело в действиях Колесник признаки преступления, предусмотренного ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Одиозные заявления Колесник: что известно

В марте Колесник попала в скандал. Депутат в Раде написала в сообщении, что "надо валить из этой страны". Это было во время выступления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.