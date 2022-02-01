"Слуга" Кузьминых, который попался на взятке, игнорирует допросы: Венедиктова шлет подозрения

Нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, который попался на получении взятки, игнорирует вызовы на допрос. В САП призвали политика не бояться закона.

Еще 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу. Его направили в Верховную Раду и по месту жительства. То есть, как отметили в САП, сейчас политик уже является подозреваемым.

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Кузьминых проигнорировал три повестки

Сергей Кузьминых уже проигнорировал 3 повестки о вызовах на допросы. Однако после приобретения статуса подозреваемого, на него возложен ряд обязательств, в том числе и являться на допросы по первому требованию.

К правоохранителям 31 января позвонил мужчина, который представился адвокатом Кузьминых. Он заявил, что нардеп находится в больнице, поэтому на допросы явиться не может. Однако в прокуратуре подчеркнули, что о причинах отсутствия на допросе должен сообщить лично подозреваемый.

Кроме того, согласно законодательству, не прибыть на допрос можно только в случае, если нет возможности на некоторое время покинуть больницу. То есть сам факт пребывания Кузьминых в больнице не является весомой и достаточной причиной для того, чтобы не прийти на допрос.

Кузьминых попался на взятке: главное