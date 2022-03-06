"Слуга" Мезенцева обратилась к представителям международного Красного Креста

Народная депутат Мария Мезенцева обратилась к представителям международного Красного Креста. По ее словам, они должны видеть все ужасы, которые происходят на улицах и домах украинцев.

К сожалению, сейчас в Украине работают только украинские представители на местах. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

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"Председатели или глава Красного Креста сидит в очень комфортном офисе в Женеве, он наверняка не видит этих детей окровавленных на руках у своих родителей или солдат, которые их выносит. Но надо, чтобы они это увидели", – сказала Мезенцева.

Мандат у каждого свой. Поэтому Красному Кресту, который является абсолютно нейтральным, неполитической международной организацией, борющейся за права людей, нужно в полной мере осуществить свой мандат.

– рассказала она.

По ее словам, украинские политики не останавливаются в этой коммуникации. Их давление уже сработало, ведь не все представители Красного Креста уехали из Украины.

"Работаем над этим дальше", – добавила депутат.

Мария Мезенцева обратилась к Красному Кресту: смотрите видео

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