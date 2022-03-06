На жаль, зараз в Україні працюють лише українські представники на місцях. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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"Очільники чи голова Червоного Хреста сидить в дуже комфортному офісі в Женеві, він напевно не бачить цих дітей закривавлених на руках у своїх батьків чи солдатів, які їх виносить. Але треба, щоб вони це побачили", – сказала Мезенцева.

Мандат у кожного свій. Тому Червоному Хресту, який є абсолютно нейтральним, неполітичною міжнародною організацією, яка бореться за права людей, треба повною мірою здійснити свій мандат,

– розповіла вона.

За її словами, українські політики не зупиняються в цій комунікації. Їхній тиск вже спрацював, адже не всі представники Червоного Хреста виїхали з України.

"Працюємо над цим далі", – додала депутатка.

Марія Мезенцева звернулась до Червоного Хреста: дивіться відео

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