Кадровые изменения будут осенью, – "слуга" Верещук анонсировала серьезные перетасовки в Кабмине
Источник:24 канал
"Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что осенью в правительстве ожидаются кадровые перестановки. По ее словам, сейчас обсуждают увольнение сразу нескольких министров.
Нардепка отметила, что, в частности рассматривают вопрос смены главы Минобороны, Минюста и Минкульта. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов.
Читайте также Малюська в отставку не собирается: должны попросить жена, Зеленский и Шмыгаль
Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого характера. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут,
– сказала "слуга народа".
Решать будет президент и премьер
Ирина Верещук отметила, что окончательное решение о перестановках в правительстве принадлежит президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.
Премьеру – если мы говорим о, например, министре юстиции или культуры, и президенту – когда речь идет о министре обороны, это исключительно его прерогатива вносить представление,
– объяснила нардеп.
- Денис Монастрырский заменил Арсена Авакова на посту главы МВД.
Назначение Монастырского: кратко
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.
- Верховная Рада проголосовала за его увольнение. Он в парламент не пришел.
- Дениса Монастырского министром внутренних дел назначили 16 июля.
К теме Рада имеет претензии к 3 министрам: анонсировали кадровые изменения