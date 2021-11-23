Придерживается таких взглядов и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Такое мнение высказал в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале "слуга народа" Евгений Чернев.

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По его словам, не только скандальный "слуга" Юрий Камельчук является "антиваксером" и подвергает опасности окружающих.

Господин Разумков, кстати, тоже является антивакцинатором,

– сказал Чернев.

Позиция Разумкова относительно вакцинации

Политик до сих пор не вакцинировался. Свою позицию он аргументирует тем, что переболел и имеет антитела. Также добавлял, что есть много людей, кому вакцинация нужнее, чем ему.

По мнению Разумкова, вакцина не гарантирует снова не заболеть, однако она защищает здоровье и жизнь. В то же время он призвал делать прививки. "Я действительно призываю всех вакцинироваться. Это снижает риск тяжелой болезни и последствий", – говорил бывший спикер Рады.

Напомним! Впервые Разумков заболел COVID-19 в ноябре 2020 года. Уже в сентябре 2021 года экс-спикер Рады во второй раз заболел коронавирусом перед конференцией Ялтинская европейская стратегия.

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