Дотримується таких поглядів і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Таку думку висловив в авторській програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі "слуга народу" Євген Чернєв.

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За його словами, не тільки скандальний "слуга" Юрій Камельчук є "антиваксом" і наражає на небезпеку оточення.

Пан Разумков, до речі, також є антивакцинатором,

– сказав Чернєв.

Позиція Разумкова щодо вакцинації

Політик досі не вакцинувався. Свою позицію він аргументує тим, що перехворів і має антитіла. Також додавав, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому.

На думку Разумкова, вакцина не гарантує знову не захворіти, водночас вона захищає здоров'я і життя. Водночас він закликав робити щеплення. "Я дійсно закликаю всіх вакцинуватися. Це знижує ризик важкої хвороби та наслідків", – говорив ексспікер Ради.

Нагадаємо! Вперше Разумков захворів на COVID-19 у листопаді 2020 року. Вже у вересні 2021 року ексспікер Ради вдруге захворів на коронавірус перед конференцією Ялтинська європейська стратегія.

Вакцинація народних обранців: що відомо