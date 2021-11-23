Дотримується таких поглядів і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Таку думку висловив в авторській програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі "слуга народу" Євген Чернєв.
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За його словами, не тільки скандальний "слуга" Юрій Камельчук є "антиваксом" і наражає на небезпеку оточення.
Пан Разумков, до речі, також є антивакцинатором,
– сказав Чернєв.
Позиція Разумкова щодо вакцинації
Політик досі не вакцинувався. Свою позицію він аргументує тим, що перехворів і має антитіла. Також додавав, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому.
На думку Разумкова, вакцина не гарантує знову не захворіти, водночас вона захищає здоров'я і життя. Водночас він закликав робити щеплення. "Я дійсно закликаю всіх вакцинуватися. Це знижує ризик важкої хвороби та наслідків", – говорив ексспікер Ради.
Вакцинація народних обранців: що відомо
- Депутатів з 15 листопада почали пускати в Раду тільки з COVID-документами (паспорт вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідка про хворобу).
- Віцеспікер Олександр Корнієнко натякнув, що деякі народні депутати порушують обмеження.
- Серед нардепів – низка антивакцинаторів. Зокрема проти щеплення Юрій Камельчук, який взагалі не визнає коронавірус.
- Виступив проти обов'язкової вакцинації Артем Дмитрук, якого нещодавно виключили зі складу "слуг".
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що проти вакцинації і Ліза Богуцька.