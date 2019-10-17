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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      "Слуга народа" планирует провести специальное заседание фракции относительно переговоров в Минск

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      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / Фейсбук-страница "Слуги народа"

      Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия объявил о том, что инициировал специальное заседание по вопросам переговоров в Минске и событий на востоке Украины.

      Нардеп отметил, что 16 октября депутаты фракции вопрос переговоров в Минске не обсуждали, сообщает "РБК-Украина".

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      Мы решили инициировать отдельное заседание фракции и посвятить этому вопросу всю фракцию. Его нельзя обсуждать этот вопрос, фрагментарно. Там очень большое количество нюансов,
      – заявил Арахамия.

      Он добавил, что на специальное фракционное заседание планируют пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и нескольких представителей в минской переговорной группе.

      Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске 15 октября не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается.

      Обязательные условия Украины

      На заседании ТКГ 15 октября украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов.

      • роспуск квазигруппировок "Л/ДНР";
      • полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
      • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
      • обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      • установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, и минскими соглашениями.

      Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик также добавил, что "не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня". Он отметил, что количество нарушений резко возросло.

      Разведение войск: что нужно знать

      • Заместитель председателя Офиса Президента Юрий Костюк заявил, что разведение Украина пока отложила. Причина – нарушения со стороны боевиков.
      • О срыве договоренностей говорил также глава МИД Украины Вадим Пристайко. Процесс может восстановиться, если боевики 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • Наблюдатели утверждают, что пророссийские боевики якобы сигнализировали о том, что готовы к разведению, запуская сигнальные ракеты.
      • Однако боевики продолжают обстрелы украинских позиций, в том числе – определенных участков


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      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Слуга народа Давид Арахамия
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