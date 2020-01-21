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      "Слуга народа" отреагировала на жалобы Новосад касаемо малой зарплаты

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      "Слуга народа" прокомментировала жалобы Новосад касаемо малой зарплаты / Фото пресс-службы МОН

      Министр образования Анна Новосад недавно пожаловалась на то, что ее зарплата в 36 тысяч гривен недостаточна. В "Слуге народа" подтвердили, что Новосад получает меньше некоторых своих подчиненных, поэтому зарплаты МОН нужно пересмотреть.

      Нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что внутри министерства нужно все привести в соответствие, сообщает "Обозреватель". Первое лицо, которое несет всю ответственность, должно иметь самый высокий уровень заработной платы

      Важно: Кабмин опубликовал зарплаты всех министров

      У них (в Минобразования. – ред. 24 канал) сейчас такая ситуация, когда министр получает зарплату меньше чем, например, руководитель департамента,
      – пояснила депутат.

      По ее словам, если руководитель департамента получает примерно до 50 тысяч гривен, то министр – 36 тысяч гривен "на руки", а заместители министра – еще меньше.

      Что известно о жалобах Новосад на зарплату?
      Министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплаты не хватает как молодой женщине, которая должна думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии.

      Она считает, что ее зарплаты на руки в 36 тысяч гривен может не хватить на будущее содержание ее ребенка.

      Юлия Гришина предложила соотносить зарплаты чиновников Кабмина со средними зарплатами в том секторе, которым они занимаются.

      Чтобы министр был "в одной упряжке" со всеми сотрудниками, которые работают в той сфере, которую он контролирует. Например, в энергетике высокие зарплаты, в образовании – гораздо меньшие. Вот чтобы министр, работая, понимал: от его ежедневного труда зависит, в том числе, и его заработная плата,
      – посоветовала "слуга народа".

      Гришина отметила, что в целом зарплаты членов правительства и Верховной Рады в любом случае должны быть "достойными".

      Справка. С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 гривны в месяц. В 2019 году средняя зарплата украинцев была в пределах 10 687 гривен. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата украинцев должна составлять 12 497 гривен.

      Какие зарплаты у министров

      Украинские чиновники, кроме зарплат, имеют право еще получать премии и различные надбавки. В декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:

      • Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.
      • Руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. А глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.
      • Глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен.
      • Максимальная зарплата у директора Укрпочты Игоря Смелянского. За 2020 год он должен заработать 1 миллион 866 тысяч 808 гривен.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Зарплата Учеба Ганна Новосад Министерство образования Украины Кабинет Министров Украины Слуга народа Образование в Украине
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