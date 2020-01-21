"Слуга народа" отреагировала на жалобы Новосад касаемо малой зарплаты

Министр образования Анна Новосад недавно пожаловалась на то, что ее зарплата в 36 тысяч гривен недостаточна. В "Слуге народа" подтвердили, что Новосад получает меньше некоторых своих подчиненных, поэтому зарплаты МОН нужно пересмотреть.

Нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что внутри министерства нужно все привести в соответствие, сообщает "Обозреватель". Первое лицо, которое несет всю ответственность, должно иметь самый высокий уровень заработной платы

Важно: Кабмин опубликовал зарплаты всех министров

У них (в Минобразования. – ред. 24 канал) сейчас такая ситуация, когда министр получает зарплату меньше чем, например, руководитель департамента,

– пояснила депутат.

По ее словам, если руководитель департамента получает примерно до 50 тысяч гривен, то министр – 36 тысяч гривен "на руки", а заместители министра – еще меньше.

Что известно о жалобах Новосад на зарплату?

Министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплаты не хватает как молодой женщине, которая должна думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии.



Она считает, что ее зарплаты на руки в 36 тысяч гривен может не хватить на будущее содержание ее ребенка.

Юлия Гришина предложила соотносить зарплаты чиновников Кабмина со средними зарплатами в том секторе, которым они занимаются.

Чтобы министр был "в одной упряжке" со всеми сотрудниками, которые работают в той сфере, которую он контролирует. Например, в энергетике высокие зарплаты, в образовании – гораздо меньшие. Вот чтобы министр, работая, понимал: от его ежедневного труда зависит, в том числе, и его заработная плата,

– посоветовала "слуга народа".

Гришина отметила, что в целом зарплаты членов правительства и Верховной Рады в любом случае должны быть "достойными".

Справка. С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 гривны в месяц. В 2019 году средняя зарплата украинцев была в пределах 10 687 гривен. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата украинцев должна составлять 12 497 гривен.

Какие зарплаты у министров

Украинские чиновники, кроме зарплат, имеют право еще получать премии и различные надбавки. В декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:

Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.

Руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. А глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.

Глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен.

Максимальная зарплата у директора Укрпочты Игоря Смелянского. За 2020 год он должен заработать 1 миллион 866 тысяч 808 гривен.

Это интересно: Какие зарплаты в Украине в рабочей сфере: инфографика