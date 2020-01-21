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      "Слуга народу" відреагувала на скарги Новосад щодо малої зарплати

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      "Слуга народу" прокоментувала скарги Новосад щодо малої зарплати / Фото з фейсбук-сторінки Ганни Новосад

      Міністерка освіти Ганна Новосад нещодавно поскаржилася на те, що її зарплата у 36 000 гривень недостатня. У "Слузі народу" підтвердили, що Новосад отримує менше деяких своїх підлеглих, тому зарплати МОН потрібно переглянути.

      Нардепка від "Слуги народу" та членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина наголосила, що всередині міністерства потрібно все привести у відповідність, повідомляє "Обозреватель". Перша особа, яка несе всю відповідальність, має мати найвищий рівень заробітної плати

      Важливо: Кабмін опублікував зарплати всіх міністрів

      У них (в Міносвіти. – ред. 24 канал) зараз така ситуація, коли міністр отримує зарплату меншу ніж, наприклад, керівник департаменту,
      – пояснила депутатка.

      За її словами, якщо керівник департаменту отримує приблизно до 50 тисяч гривень, то міністр – 36 тисяч гривень "на руки", а заступники міністра – ще менше.

      Що відомо про скарги Новосад на зарплату?Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що її зарплатні не вистачає як молодій людині, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію.

      Вона вважає, що її зарплати (36 тисяч гривень) може не вистачити на майбутнє утримування її дитини.

      Юлія Гришина запропонувала співвідносити зарплати чиновників Кабміну із середніми зарплатами в тому секторі, яким вони опікуються.

      Щоб міністр був "в одній упряжці" з усіма співробітниками, які працюють в тій сфері, яку він контролює. Наприклад, в енергетиці вищі зарплати, в освіті – набагато менші. Ось щоб міністр, працюючи, розумів: від його щоденної праці залежить, в тому числі, і його заробітна плата,
      – порадила "слуга народу".

      Гришина наголосила, що загалом зарплати членів уряду і Верховної Ради в будь-якому випадку мають бути "гідними".

      Довідка. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривні в місяць. У 2019 році середня зарплата українців була у межах 10 687 гривень. Згідно з прогнозом Мінекономіки, у 2020 році середня зарплата українців має становити 12 497 гривень.

      Які зарплати у міністрів

      Українські чиновники, окрім зарплат, мають право ще отримувати премії та різні надбавки. У грудні та січні з’явилася інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати:

      • Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень.
      • Керівники Мінкульту – найбільше у грудні отримав державний секретар відомства Ростислав Карандєєв, якому виплатили 497 тисяч 709 гривень. Натомість голова міністерства Володимир Бородянський заробив 112 тисяч 904 гривень.
      • Очільник МВС Арсен Аваков – майже 150 тисяч гривень. А його заступник Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень.
      • Максимальна зарплата у директора Укрпошти Ігоря Смілянського. За 2020 рік він має заробити 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень.

      Це цікаво: Які зарплати в Україні у робітничій сфері: інфографіка

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Ганна Новосад Освіта Зарплата Міністерство освіти України Освіта в Україні Слуга народу Гроші Кабінет Міністрів України
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