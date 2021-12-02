В "Слуге народа" есть проблема с голосованием, – депутат Василевская-Смаглюк

Верховная Рада окончательно приняла проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. Поддержали документ 215 нардепов от "Слуги народа".

Число голосов "за" от президентской партии достаточно для принятия закона, но неизвестно, достаточно ли для сохранения монобольшинства. В эфире 24 канала депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что этот вопрос беспокоит всех вокруг.

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"Действительно, проблема с голосованием в Верховной Раде именно во фракции "Слуга народа" есть. Я уверена, что с этим должна разбираться партия и уже с применением императивного мандата к тем народным депутатам, которые не голосуют у нас за жизненно необходимые вещи для всей страны", – сказала Василевская-Смаглюк.

Как бы мы к этому самому бюджету не относились, но принять государственный бюджет нужно. Страна должна знать, как будет жить в следующем году,

– добавила она.

Ольга Василевская-Смаглюк о бюджете – 2022: смотрите видео

Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год: кратко