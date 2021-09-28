В "Слуге народа" назвали министров, которым не грозит отставка

В начале октября "слуги народа" соберутся на съезд в Трускавце. Там они обсудят, в частности, кадровые ротации в Кабмине. Вероятно, проститься с должностями придется чиновникам.

Впрочем, есть и те, кому точно не стоит переживать за свое кресло. Этих министров в эфире одного из украинских телеканалов назвала "слуга народа" Елена Мошенец.

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Кому не грозит отставка:

министру цифровой трансформации Михаилу Федорову;

министру финансов Сергею Марченко

министру здравоохранения Виктору Ляшко.

Как подчеркнула Мошенец, вероятность ротаций в их министерствах – наименее вероятна. Мол, работают в этих ведомствах эффективно. Впрочем, чтобы узнать больше подробностей, политик советует подождать результатов съезда в Трускавце. Ведь именно там нардепы от президентской политсилы пообщаются с потенциальными кандидатами на должности.

Нардеп подтвердила, что на выездное заседание "слуг" точно приедут 5 министров. "Насколько мне известно, это те 5, которых точно будут хвалить, которые будут участвовать в определенных организационных мероприятиях. Возможно, это количество увеличится", – предположила она.

Почему не называют конкретных фамилий

Нардеп пояснила, что обнародование фамилий министров, которым грозит увольнение, несет за собой определенные риски. Это может дисбалансировать работу в ведомствах, которые они пока возглавляют. Именно поэтому называть этих людей пока не будут. Ранее такое же мнение высказала и коллега Мошенец, Евгения Кравчук. Она также отметила, что все может проясниться уже в начале октября, после начала пленарной недели.