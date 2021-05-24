Действия расходятся с политикой президента, – в "Слуге народа" объяснили исключение Шевченко

Скандального нардепа Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Причиной стали систематические высказывания и действия парламентария, которые расходятся с политикой президента Владимира Зеленского.

Почему исключили Шевченко

"Слуга народа" последовательно демонстрирует свою политическую позицию. Если человек ее не поддерживает, то "отправляется в самостоятельное плавание". Об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

Интересно Дубинский, привет, – скандальный Шевченко прокомментировал свое исключение из фракции "слуг"

Решение об исключении Шевченко фракция приняла большинством голосов. По словам Корниенко, нардеп позволял себе делать заявления в сфере внешней политики, которые не согласовывал ни с президентом, ни с Министерством иностранных дел.

Делал заявления без согласований с МИД

Своими действиями Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами. Он нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями,

– заявил Корниенко.

Глава "Слуги народа" отметил, что партия уважает право на собственную политическую позицию. Однако она не может противоречить основным принципам политики партии и президента, а тем более оправдывать действия, дискредитирующие политическую силу и главу государства.

Коротко об одиозном Шевченко

20 апреля нардеп совершил свою "давнюю мечту" – встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Шевченко пожал руку белорусскому диктатору и сказал, что для него "большая честь" познакомиться с политиком.

В то же время белорусскую оппозицию нардеп называет "муд*ками", "уродами" и "пид*расами".