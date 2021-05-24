Чому виключили Шевченка
"Слуга народу" послідовно демонструє свою політичну позицію. Якщо людина її не підтримує, то "відправляється у самостійне плавання". Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко.
Цікаво Дубінський, привіт, – скандальний Шевченко прокоментував своє виключення з фракції "слуг"
Рішення щодо виключення Шевченка фракція схвалила більшістю голосів. За словами Корнієнка, нардеп дозволяв собі робити заяви у сфері зовнішньої політики, які не узгоджував ні з президентом, ні з Міністерством закордонних справ.
Робив заяви без узгоджень з МЗС
Своїми діями Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами. Він завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями,
– заявив Корнієнко.
Очільник "Слуги Народу" зазначив, що партія поважає право на власну політичну позицію. Однак вона не може суперечити основним засадам політики партії і президента, а тим більше виправдовувати дії, які дискредитують політичну силу та главу держави.
Коротко про одіозного Шевченка
- 20 квітня нардеп здійснив свою "давню мрію" – зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Шевченко потиснув руку білоруському диктатору і сказав, що для нього "велика честь" познайомитись із політиком.
- Водночас білоруську опозицію нардеп називає "муд*ками", "виродками" і "під*расами".