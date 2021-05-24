Чому виключили Шевченка

"Слуга народу" послідовно демонструє свою політичну позицію. Якщо людина її не підтримує, то "відправляється у самостійне плавання". Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко.

Цікаво Дубінський, привіт, – скандальний Шевченко прокоментував своє виключення з фракції "слуг"

Рішення щодо виключення Шевченка фракція схвалила більшістю голосів. За словами Корнієнка, нардеп дозволяв собі робити заяви у сфері зовнішньої політики, які не узгоджував ні з президентом, ні з Міністерством закордонних справ.

Робив заяви без узгоджень з МЗС

Своїми діями Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами. Він завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями,

– заявив Корнієнко.

Очільник "Слуги Народу" зазначив, що партія поважає право на власну політичну позицію. Однак вона не може суперечити основним засадам політики партії і президента, а тим більше виправдовувати дії, які дискредитують політичну силу та главу держави.

Зверніть увагу! Шевченко зрадів своєму виключенню з фракції. Він заявив, що Україні слід дружити з Білоруссю, бо вона наш стратегічний партнер.

Коротко про одіозного Шевченка