В "Слуге народа" объяснили, кого из министров и за что могут отправить в отставку

Нардеп от "Слуги народа" рассказал, что в отставку могут отправить министра обороны Андрея Тарана, главу Минсоцполитики Марину Лазебную и вице-премьера Олега Уруского. К работе каждого из них во фракции есть претензии.

Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделал нардеп Юрий Камельчук. Он пояснил, за что могут уволить этих министров.

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Смены министров: кого и за что могут уволить

По словам Камельчука, кадровые изменения могут провести в Минобороны, Минсоцполитики, увольнение грозит и вице-премьеру.

Претензии во фракции к Олегу Урускому – мало движения, мало энергии. Стратегические отрасли промышленности не получили определенного толчка, плюс конфликты с главой экономического комитета,

– рассказал нардеп.

Он рассказал, что парламентарий Дмитрий Наталуха даже несколько раз инициировал сбор подписей за отставку Уруского.

Лазебная и Таран могут потерять свои должности по другим причинам. "У Тарана – личные конфликты с коллегами в военной сфере. Относительно Лазебной, думаю, это связано с какими-то вопросами социального характера, которые не были решены вовремя", – добавил Камельчук.

"Слуга народа" отметил, что судьба вопроса отставки министров, вероятнее всего, станет известной после заседания фракции. Его проведут после 6 сентября.

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